Ankara Üniversitesi'nde dekanın şoförü intihar etti

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen’in şoförü Ayhan A., makam odası yanındaki odada, Özen’in korumasına ait silahla yaşamına son verdi.

T24'te yer alan habere göre, olay dün öğle saatlerinde, Prof. Dr. Muharrem Özen’in makam odasının yanında sekretaryası ile iç içe bulunan ve koruma ve şoförlerin kullandığı odada meydana geldi. Makam odasında misafirleriyle toplantı halinde olan Özen’in kendilerine ayrılan bölümde tek başına bekleyen koruması, lavaboya giderken silahını odada bulunan masanın çekmecesine bıraktı. Korumanın lavaboda olduğu sırada odaya gelen Özen’in şoförü Ayhan A., bir süre odada oturduktan sonra masanın çekmecesinde silahı buldu.

Odanın kapısını kapatan Ayhan A., çekmeceden aldığı silahla yaşamına son verdi. Silah sesi üzerine odaya gelen Prof.Dr Özen’in koruması, gördükleri karşısında şoke oldu. Özen ve misafirlerinin ise odadaki yalıtım nedeniyle silah sesini duymadıkları, korumanın sesi üzerine odadan çıkarak, Ayhan A’nın cansız bedeni ile karşılaştıkları öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, habere göre Ayhan A’nın borçları nedeniyle intihar ettiği belirtildi.