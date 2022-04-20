İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı: 1 ölü

Olay saat 07.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Patlamada büyük hasar gören otobüste, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi.

Bursa Valisi'nden açıklama

Bursa Valisi Yakup Canbolat, olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, ilk bulguların uzaktan kumandalı bir bombanın patladığı yönünde olduğunu belirterek "Ağaç dibine bırakılan bir bomba infilak etti. Terör saldırısı olmasından şüpheleniliyor. Otobüste 30'a yakın kişi vardı, 1 kişi öldü, 9 yaralandı" dedi.

Patlama sonrası sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" dedi. Soylu, İzmir ziyareti öncesi Bursa'ya geçeceğini duyurdu.

Ölen infaz memurunun 36 yaşındaki Cengiz Yiğit olduğu belirtildi.

Bursa'daki cezaevlerine avukat girişleri dahil bütün giriş-çıkışlar durdurulduğu öğrenildi.