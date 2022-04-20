Emniyet Müdürü Koray Öner hakkında taciz ve işkenceden suç duyurusu

Avukat Dilek Ekmekçi, yıllar sonra bulduğu biyolojik ablası Gönül Çelik’in çevresi ve ilişkileri üzerinden, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu yurtlarında yetişen çocukların on yıllardır kamu görevlileri eliyle fuhuşa sürüklendiğini dile getirmişti.

Artıgerçek'ten Yağmur Kaya'nın haberine göre, Ekmekçi, bu süreçten sonra sistematik olarak hedef alındığını söyledi, kendisini hedef alanlara ilişkin cinsel tacizi de vurgulayarak suç duyurusunda bulundu.

Avukat Dr. Dilek Ekmekçi, 2'inci Sınıf Emniyet Müdürü Koray Öner, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Beypazarı Savcısı Fatma Sinem Eraslan, Ankara Savcıları İrfan Nuri Akdeniz, Pınar Akdoğan Tunca, Mehmet Aykut Cihangir, Tansu Çiller’in hukuk danışmanının oğlu avukat Emrah Güner, sahte tutanak tutan 2 polis memuru ile Beypazarı Asliye Ceza Hakimi Çiğdem Turan hakkında adli mobbing suretiyle sistematik işkence yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Avukat Ekmekçi 2. sınıf emniyet müdürü Koray Öner’i azmettiren ve 1 numaralı şüpheli olarak gösterdiği suç duyurusunda, kendisine kumpas kurduklarını iddia ettiği savcılar İrfan Nuri Akdeniz, Pınar Akdoğan Tunca ve avukat Emrah Güner hakkında cinsel taciz suretiyle işkence suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Ekmekçi’nin suç duyurusunda şüphelilerle ilgili görevi kötüye kullanma, hakaret, tehdit, iftira, soruşturmanın gizliliğini ihlal, yargı görevi yapanı etkileme, resmi belgede sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suç isnatları da bulunuyor.