İncirli'deki metro şantiyesinde işçilere 4 aydır maaş ödemeyen şirket şimdi de sularını kesti

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde İncirli’deki metro inşaatında çalışan işçiler 4 aydır ücretlerinin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle 25 Temmuz’dan itibaren direnişe geçti.

Bayburt Grup, Modül Teknik adlı taşeron şirketle arasındaki hak ediş kavgası nedeniyle işçilerin maaşlarını 4 aydır ödemiyor.

Ailelerine para gönderemeyen ve ödemelerin yapılması için görüşmeye çalışan işçiler oyalanırken, bir yandan da şirket tarafından yemek ve suları kesildi. Bakırköy'deki "Adalet Sarayı"nın hemen yanındaki şantiyede işçiler son derece sağlıksız yaşam alanları ve konteynerlerde barınmak zorunda kalırken, direnişe devam ediyorlar.

İşçiler dün gündüz saatlerinde kule vince çıkarak seslerini duyurmaya çalıştılar. Gece saatlerindeyse şantiyeden dumanlar yükseldi. İşçiler yangın tüplerinin çalışıp çalışmadığını denediklerini belirtirken, malzemeleri yakmaya başladıklarını iddia eden haberlere tepki gösterdiler.

soL’un ulaştığı görüntülerde işçilerin “Hırsız Bayburt” sloganlarıyla yangın söndürme tüplerini çalıştırdıkları görülüyor.

AKP’ye yakınlığı ve kamudan aldığı ihalelerle bilinen Bayburt Grup bundan dört yıl önce de metro işçilerine yemek olarak ekmek arası ıspanak yemeği vermesi ve şantiyelerde koronavirüse yakalanan işçileri işten çıkarmasıyla gündeme gelmişti.

Bayburt Grup patronları Şentürk Ailesi, bu sefer de M3 Bakırköy Sahil-Kayaşehir Merkez metro inşaatlarında hem işçilerin hem de halkın sağlığını tehlikeye atıyor.

Modül Teknik adlı taşeron şirketle arasındaki anlaşmazlık nedeniyle işçilerin maaşlarını 4 aydır ödemeyen şirket işçileri oyalarken şantiyedeki yemeği ve suyu da kesti.

Son derece sağlıksız yaşam alanları ve konteynerlerda kalan işçilerin çoğunluğunu 6 Şubat depremlerinin mağduru olan depremzedeler oluşturuyor.

Hem işçiler hem yolcular için büyük tehlike: Yangın sistemleri çalışmıyor

İşçiler ayrıca şantiyede iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını, baretsiz ve çelik burun ayakkabısız çalıştırıldıklarını dile getiriyor.

İşçilerin dikkat çektikleri bir başka şeyse hem kendilerinin hem de metroyu kullanan halkın can güvenliğinin tehlikeye atılması. İşçiler bazı duraklarda yangın söndürme sistemlerinin çalışmadığını, güzergahta elektrik çarpma riski altında çalıştıklarını ifade ediyorlar.

M3 metro hattı üzerinde İncirli, Haznedar, İlkyuva duraklarının henüz tamamlanmadığını söyleyen işçiler, bu metro hatlarının güzergahı boyunca hiçbir topraklama yapılmaksızın 25 bin volt elektriğe maruz kalarak çarpılma tehlikesi altında çalışmak zorunda bırakıldıklarını anlatıyor.

Daha önce de elektrik çarpması vakalarının yaşandığını dile getiren işçiler, sadece peronlarda çalışmak zorunda olan kendilerinin değil, metroyu kullanan yurttaşların da benzer tehlikeyle karşı karşıya olduklarını iddia ettiler.

Seçimler için yetiştirilmeye çalışılan metro hattının daha inşaat halindeyken açıldığını kaydeden işçiler, halkın da ölümcül kaza riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade ediyorlar.

Israrlı itirazlara karşın önlem alınmadı

Bakırköy Özgürlük Meydanı’ndan başlayarak İlkyuva’ya kadar uzanan hatta hiçbir yangın söndürme işleminin yapılamayacağını belirten işçiler, sprink sistemlerinin ve yangın söndürücülerin bu duraklarda bulunmadığını, yolcuları ve kendilerini tehlikeye atan bu duruma ısrarlı itirazlarına karşın önlem alınmadığının altını çiziyor.

İşçiler bu güzergâh boyunca çıkabilecek herhangi bir yangında “Yüzlerce yolcunun Bayburt Grup ve Modül Teknik tarafından göz göre göre ölüme sürükleneceği gerçeğini herkese söylemek zorundayız” diyor.

İşçiler asılsız haberlere tepkili: Görüntüler yangın tüplerine ait, malzeme yakmadık

Yandaş medyada çıkan haberlerde direnişe ilişkin, şantiyede bazı malzemelerin işçiler tarafından yakıldığı iddia edildi. Bu bilgiyi yalanlayan işçiler ‘’Gösterdiğimiz direnişi zayıflatmak adına asılsız haberler yapılıyor. Oysaki çıkan görüntüler, kullanmak zorunda kaldığımız yangın tüplerine aittir’’ diye belirttiler.

İBB ve Bakanlık suça ortak

İstasyonlar arasında geçiş yaparken kart kullanmak zorunda bırakıldıklarını söyleyen işçiler, 4 aydır maaşlarını alamadıkları gibi kendi yaptıkları metroyu kullanmak için de ücret ödemeye mecbur bırakılmalarına tepki gösteriyor. İşçiler Bayburt Grup’a tekrar bir ihale veren Ulaştırma Bakanlığı'nın ve işçilerin ve halkın can güvenliğini tehdit eden metroyu denetleyemeyen İBB yönetiminin sorumluluğuna işaret ediyor.

PE'den işçilere destek: Yanınızdayız

Şantiye alanında iş durdurma eylemine haklarını alana dek kararlılıkla devam edeceklerini belirten işçilere destek veren Patronların Ensesindeyiz Ağı (PE) da sürecin takipçisi olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada “Patronların Ensesindeyiz olarak sürecin takipçisi olacağımızı, işçileri insanlık dışı koşullarda yaşama mecburiyetinde bırakan Bayburt Grup ve Modül Teknik firmalarına karşı işçilerin yanında olacağımızı duyuruyoruz.” denildi.