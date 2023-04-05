İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'teklif' açıklamasına yanıt: 'Bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır'

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapılan görüşmede teklif yapıldığı ifadelerinin ardından yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, şöyle dedi:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır."