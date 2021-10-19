İnce’den Erdoğan’a 100 bin liralık maaş tepkisi: Hayat sana güzel!

TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşının 100 bin TL üzerine çıkarılmasına tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Hayat sana güzel! Kendin pişir, kendin ye" dedi.

TBMM’ye sunulan bütçe teklifine göre Erdoğan'ın maaşı yüzde 14,4 oranında zamla 100.000 TL’nin üzerine çıkarılmıştı. Konuyla ilgili Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bir paylaşımda bulundu.

“100 bin 750 TL…Kendine zam yapan tek adam” ifadesinin yer aldığı görseli paylaşan İnce, “Hayat sana güzel! Kendin pişir, kendin ye…” notunu düştü.