İnce: Türkiye’nin ikinci AKP’ye ihtiyacı yok

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde, Hacı Bektaş Veli Türbesi’ni ziyaret edip çıkışta gazetecilere konuştu.

İnce, gazetecilerin, yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmaları nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine, “Türkiye’de siyasilerin ekonomiyi konuşmak yerine dini söylem kullanma yönünde bir tartışma içinde olduğunu” söyleyerek “İktidar mı daha fazla dini söylemde bulunacak, muhalefet mi bulunacak? Kimi helalleşiyor, kimi yol buluyor, kimi faize teolojik açıklamalar yapıyor. Bu tartışmaların yerine bence asgari ücreti tartışmalıyız, siyasetçilerin işi bu olmalıdır. Doları, üretimi, sanayiyi, eğitim ve tarımı tartışmalıyız. Türkiye’nin ikinci bir AKP’ye ihtiyacı yok. 19 yıldır bir AKP var zaten. Demokrat, çağdaş, ilerici, çağını kavramış, gençlere umut ve örnek olan bir siyasi yapıya ihtiyaç var. Biz de onu kurmaya çalışıyoruz. Asgari ücrette DİSK’in teklifi 5 bin 200 liraydı, mantıklı buluyorum, inşallah beklediğimiz gibi olur” dedi.