İnce: Bana verilen oyların hepsini Kılıçdaroğlu'na taşıyamam, ikinci tura kalmam lazım

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimaline ilişkin "Erdoğan ile Kılıçdaroğlu kalırsa, ben istesem de bana verilen oyların hepsini Kılıçdaroğlu’na taşıyamam. Seçim riske girer. Her durumda İnce’nin ikinci tura kalması lazım" dedi.

İnce, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a cumhurbaşkanlığı seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce, seçime dair “Birinci turda kafa kafaya sonuçlar çıkar. İkinci turda ise Kılıçdaroğlu’na göre de Erdoğan’a göre de ben daha şanslıyım. Macron tarzı bir durum ortaya çıkacak. Macron modeli olacak” dedi.

'Kılıçdaroğlu ile ben kalırsam, ben kazanırım'

“Bu seçimde birinci turu değil, ikinci turu düşünerek oy kullanmak lazım” diyen İnce sözlerine şöyle devam etti:

“Seçim ikinci tura kesin kalacak. Diyelim ki Erdoğan’la ben kaldım. Kılıçdaroğlu’na verilen oylar bana gelir, ben kazanırım. Kılıçdaroğlu ile ben kalırsam, yine ben kazanırım. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu kalırsa, ben istesem de bana verilen oyların hepsini Kılıçdaroğlu’na taşıyamam. Seçim riske girer. Her durumda İnce’nin ikinci tura kalması lazım.”