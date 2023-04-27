İnce: Ali Babacan'ın birinci turda Kemal Bey'e oy vereceğinden şüpheliyim

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine ilişkin Ankara’nın Etimesgut ilçesini ziyaret etti.



İnce, bir gazetecinin Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalına katılan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, seçimin ikinci tura kalması durumunda İnce'ye oy vermeyeceğine ilişkin iddia edilen sözleri sorması üzerine İnce, “O birinci turda Kemal Bey’e oy verecek mi ondan da şüpheliyim” dedi.



Babacan'ın konuk olduğu söz konusu program henüz yayınlanmadı.