Abdullah Öcalan'ın avukatları müvekkillerinden 17 aydır haber alınmadığını belirterek Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'ne başvuru yaptı.
Başvuruda CPT’den İmralı Cezaevi’ni derhal ziyaret etmesi istendi.
Haber Merkezi
'İmralı Cezaevi'ne derhal ziyaret' başvurusu
Öcalan'ın avukatları müvekkillerinden haber alamadıklarını belirterek Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'ne (CPT) başvuru yaptıklarını duyurdu.
Haber Merkezi
Abdullah Öcalan'ın avukatları müvekkillerinden 17 aydır haber alınmadığını belirterek Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'ne başvuru yaptı.
Başvuruda CPT’den İmralı Cezaevi’ni derhal ziyaret etmesi istendi.