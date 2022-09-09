'İmralı Cezaevi'ne derhal ziyaret' başvurusu

Öcalan'ın avukatları müvekkillerinden haber alamadıklarını belirterek Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'ne (CPT) başvuru yaptıklarını duyurdu.

Haber Merkezi

Abdullah Öcalan'ın avukatları müvekkillerinden 17 aydır haber alınmadığını belirterek Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'ne  başvuru yaptı.

Başvuruda CPT’den İmralı Cezaevi’ni derhal ziyaret etmesi istendi.

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