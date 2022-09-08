Demirtaş'tan 'Öcalan' açıklaması

Kobani davasında yaptığı savunmada geçtiği belirtilen "Öcalan" bölümü tartışma konusu olan ve avukatı tarafından savunmanın bağlamından koparıldığı duyurulan Selahattin Demirtaş'tan açıklama geldi.

Demirtaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"Kürt sorununun farklı başlıkları ve boyutları bulunuyor. Çözüm, anayasal ve yasal zeminde gerçekleşmek durumundadır ve doğal olarak bunun yeri TBMM’dir. Burada da HDP başta olmak üzere siyasi partiler çözümün muhataplarıdır. Bununla birlikte, sorunun tüm boyutlarıyla kalıcı şekilde çözülebilmesinin yegane yolu, tüm tarafları yasal zeminde çözüme dahil etmektir. Bu anlamda, Öcalan’ın çözümdeki önemli rolünü yadsıyan, yok sayan politikaların başarı şansı yoktur.

Çözümün sağlanması için her aktörün farklı düzeyde rolü ve önemi bulunmaktadır. Aktörlerin herhangi biri yok sayılarak, karşılaştırılmaya çalışılarak aranan çözüm, çözüm değil, ya saf hayal ya da art niyettir. Bu vesileyle, bizimle çalışma yürüten ve fedakarca dayanışma gösteren avukatlarımız, danışmanlarımız ve parti genel merkezimiz hakkında kullanılan dile, eleştiri sınırlarını aşan ifadelere cevap vermek istemiyorum. Herkesi daha dikkatli ve özenli davranmaya davet ediyorum. Kimse olmayan şeyler üretmesin. Bu zorlu ve tarihi süreçte komplo teorilerini bir kenara bırakıp canla başla mücadele etmek dışındaki tüm seçeneklere kapalı olacağız ve direne direne kazanacağız. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.

Duruşmanın SEGBİS çözüm tutanakları çıktığında sizlerle paylaşacağız. Haberi yapan gazeteci arkadaşların herhangi bir art niyeti de yoktur, çarpıtması da. Haber eksik, haberdeki sözler bağlamından kopuk olduğundan ve sanki HDP’yi tümden yok sayan bir anlam çıktığı için düzeltme ihtiyacı doğmuştur."