TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan acil seçim çağrısı

Geçtiğimiz hafta okurlara 'merhaba' diyen Bizim Gazete'nin bu haftaki sayısı "Seçim ekonomisiyle felakete doğru" manşetiyle çıktı.

Manşet haberde AKP'nin 2023'te yapılması planlanan seçimlere dönük planı şu sözlerle ifade edildi:

AKP iktidarı 2023 Haziran ayını işaret edip seçime kadar kendini kurtarmayı hedefleyen bir planla hareket ediyor. Bu planın merkezinde halkın refahı değil, kendilerini ve patronların düzenini kurtarmak var. Bu planın hayata geçmesi, kapının emekçiler için çok daha büyük bir yıkıma aralanması anlamına gelecek. AKP ‘ben seçildikten sonra tufan’ diye bakarken ‘bugün de karnımız doydu’ demek akıl kârı değil.

Seçim çağrısı

Gazetede dikkat çeken bir başka yazıyı ise Kemal Okuyan kaleme aldı. Okuyan, Türkiye'deki seçimleri bekleme halinin halkı kişiliksizleştirdiği vurgulayarak "acil seçim çağrısı" yaptı. Okuyan şu ifadeleri kullandı:

“Geniş bir halk kesimi Millet İttifakı’nı ve onun kazanacağı bir seçimi bekliyor. Bu bekleme bir an önce sona ermelidir. Beklemeyenlerin, meselenin özünü yakalayıp düzen değişikliği için örgütlü mücadeleye katılanların sayısı hızla artıyor ama hâlâ milyonlarca kişi beklemeyi tercih ediyor. Bu durumda seçim otobüsünün vaktinden önce durağa yanaşmasını istemek gerekir çünkü bu bekleme hâli halkımızı kişiliksizleştiriyor ve ülkeyi daha büyük bir karanlığa ittiriyor.”

Bu sayıda neler var?

Gazetenin diğer sayfalarında da güncel gelişmelerle ilgili önemli yazılar yer alıyor.

Mehmet Erçetin imzalı yazıda Avrupa'daki enerji krizi mercek altına alınırken, Gözde Kök Ukrayna yönetiminin Rusya'ya dönük saldırısının arka planını ve olası gelişmeleri inceliyor.

Yine bu sayıda motokuryelerin son dönemde verdiği örgütlü mücadeleye ve kazanımlarına gazetede geniş bir sayfa ayrılıyor.

İstanbul'da Tokatköy Mahallesi'nin büyük bir barbarlıkla yıkılma, semt sakinlerinin kentsel dönüşüm bahanesiyle rant uğruna evlerinden edilme sürecini ise Can Kuyumcuoğlu ayrıntılı bir şekilde anlatıyor.

Nevzat Evrim Önal imzalı yazıda ise ekonomideki son gelişmeler, emekçilerin bu gelişmelerden payına düşen yoksullaşma "Ekonomi tıkırında: Bunalım var" başlığıyla inceleniyor.

Orhan Gökdemir son günlerin popüler tartışma başlıklarından olan "Musa Peygamber" konusuna "Musa, Firavun Akhenaton’un nesi olur?" başlıklı bir yazıyla katılıyor.

Gazetenin bu sayısında sağlık emekçilerinin durumu, yeni başlayan eğitim öğretim yılının veli ve öğretmenler cephesinden değerlendirmeleri, iptal edilen festivaller gibi konularda da haber-değerlendirme yazıları yer alıyor.