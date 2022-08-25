İMO’dan Merkez Ankara hakkında suç duyurusu

15 Ağustos’ta yaşanan fırtına ve sağanak yağış esnasında AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın sahibi olduğu Pasifik İnşaat’a ait Merkez Ankara Şantiyesi’nde meydana gelen iş cinayeti ile ilgili İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi suç duyurusunda bulundu.

BirGün'de yer alan habere göre, Müteahhit Firma Pasifik İnşaat ve kaba işler alt işvereni Bozbaşoğulları İnşaat, Yapı Denetim Firması ve iş güvenliğinden sorumlu OSGB firması yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunan İMO, bir stajyer öğrencinin ölümüne, iki öğrencinin ise yaralanmasına neden olan olayın sorumlularının hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

Mühendisler hakkında soruşturma

TMMOB’dan yapılan açıklamada, iş cinayetinin yaşanmasına neden olan inşaat mühendisleri hakkında da soruşturma başlatıldı. TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında açılan soruşturmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.