IMF’ten Türkiye gibi ülkelere uyarı: Fed’in faiz artışlarına hazır olun

IMF gelişmekte olan ülke ekonomilerinin Fed’den faiz artışına hazırlıklı olması gerektiğini, beklenenden hızlı faiz artışlarının finans piyasalarında oynaklık yaratabileceğini, sermaye çıkışlarını tetikleyeceğini ve para birimlerinde değer kaybına yol açacağını belirtti.

IMF ayrıca güçlü enflasyonist baskıları olan ülkelerin faiz oranlarını artırması gerektiğini ve Merkez Bankalarının sıkılaşma politikası planlarına dair açık ve sürekli iletişim halinde olması gerektiğini dile getirdi.

Fed geçen ay beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu. Kurum enflasyon tahminlerini artırırken 2022 ve 2023’te üçer kez faiz artışı öngörmüştü.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’ın ekonomistleri ise Fed’den 2022 yılında mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere toplam dört faiz artırımı bekliyor.

IMF’in faiz artışlarından en çok etkilenecek ülkelerin başındaysa yine Türkiye’nin gelmesi bekleniyor.

Merkez Bankası’nın politika faizlerini eylülden bu yana yapılan 500 baz puanlık indirimle yüzde 14 seviyesine kadar çekmesi sonrası negatif reel faiz yüzde 22,08 seviyesine kadar ulaştı. Ekonomistlere göre yüksek negatif reel faiz nedeniyle TL Fed’in faiz artırımlarına karşı oldukça korumasız durumda.

TL ayrıca gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi.

TL’nin sadece 2021 yılında yaşadığı kayıp yüzde 45’in üzerinde.