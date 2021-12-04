IMF’den Türkiye'yle ilgili enflasyon açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF), 'ABD başta olmak üzere artan enflasyonist baskılara ve Omicron varyantının sebep olduğu belirsizliklere' değinerek, ABD para politikasının enflasyon risklerine daha fazla odaklanması gerektiğini belirtti.

ABD’de uzun dönem enflasyon beklentileri artsa da tarihi ortalamalara yakın seyrettiğini ve çıpasını koruduğunu belirten IMF, avro bölgesinde de enflasyon beklentilerin yükseldiğini ancak Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2’lik enflasyon hedefi çıpasına daha yakınlaşacak gibi gözüktüğünü ifade etti.

Reuters’in haberine göre, IMF, Türkiye’nin istisna teşkil ettiğini, ‘yükselen enflasyona rağmen gevşetilen para politikasıyla birlikte’ enflasyon beklentilerinin ‘çıpasını kaybetme’ ihtimalinin belirdiğini belirtti.

IMF’den yapılan açıklamada çekirdek enflasyonun artışında artan talep, tedarik sürecinde yaşanan sıkıntılar ve ücret baskıları gibi birçok sebebin yattığı ifade edildi.

Çıpa, ekonomik karar alma süreçlerinde referans olarak alınan büyüklükleri ifade etmek için kullanılıyor.

Enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

Reuters anketinde ortalama beklenti yüzde 20,7 olmuştu. Böylece resmi enflasyon, beklentileri aşmış oldu.

Enflasyonda son üç yılın zirvesi görülmüş oldu. En son yine kur krizinin yaşandığı Kasım 2018'de enflasyon yüzde 21,62 olmuştu.

Enflasyon Araştırma Grubu ise tüketici enflasyonunu yüzde 58,65 olarak açıkladı.

Kasımda dolar/TL, yüzde 40,3 ile Şubat 2001'deki kriz sonrasındaki 20 yıllık dönemin en sert artışını yaşamıştı.