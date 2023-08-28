IMF'den Eylül ayında yapılacak Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Uluslararası Para Fonu (IMF), "IMF heyetinin Türkiye'nin talebiyle ülkeye geleceği" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunulacağını belirtti ve Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini bildirdi.

IMF'den teknik ekibin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak" ifadesi kullanıldı.

Ziyarette son ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüm ve makro finansal politikalar hakkında görüş alışverişinde de bulunulacağının belirtildiği açıklamada, "IMF, Türk yetkililerden Fon'dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadı" denildi.