IMF yıl sonuna doğru dünya ekonomisinin 'toparlanmasını' bekliyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Küresel büyümedeki son düşüşlerin sona ermek üzere olabileceğini" belirten Georgieva, "Dipten çıktığımızı düşünüyoruz" dedi.

IMF'nin 2023 için yüzde 2,7'lik büyüme tahminini düşürmesini beklenmediğini belirten Georgieva, "2023'ün sonuna doğru, umarız 2024'te daha yüksek bir büyüme yoluna doğru trendin tersine döndüğünü göreceğiz" ifadesini kullandı.

Georgieva, "yine de zor bir yıl olacağına ve küresel ekonominin kırılgan olmaya devam ettiğine işaret ederek, enflasyonun inatçı şekilde yüksek kalmaya devam ettiğini" aktardı.

Georgieva, "Çin'de Kovid-19 salgınıyla ilgili kısıtlamaların hafifletilmeye devam edilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının kötüleşmemesi halinde dünya genelinde bir resesyonun önlenebileceğini" belirterek, ABD ekonomisinin de bu yıl resesyondan kaçınabileceğine dair artan kanıtlar olduğunu, bir resesyon meydana gelse dahi bunun muhtemelen hafif olacağını ifade etti.