IMF yetkilileri Sri Lanka'da

Son yılların en büyük ekonomik krizlerinden birinin vurduğu Sri Lanka, borç ödemeleri ve nakit sübvansiyonu için Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) görüşmelere devam ediyor. IMF yetkililerinin bugün Sri Lanka'ya geldiği açıklandı.

Sri Lanka ile IMF'nin kredi için anlaşma yapması halinde dahi, IMF'nin yardım kredisinin ülkeye hemen verilmeyeceği belirtilmekte. 22 milyon nüfuslu ada ülkesi, Nisan ayında 12 milyar dolarlık borcunun ödemesini askıya almıştı. Birleşmiş Milletler, yükselen enflasyon, düşen para birimi ve kronik yakıt, gıda ve ilaç kıtlığının Sri Lanka'da insani bir krize dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

IMF'den yapılan açıklamada, 30 Haziran'a kadar Sri Lanka'nın kurtarma programının detayları hakkındaki görüşmelerin devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "IMF'nin politikaları doğrultusunda, bu zor zamanda Sri Lanka'yı destekleme taahhüdümüzü yineliyoruz" denildi.