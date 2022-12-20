IMF Ukrayna'ya yardım programını onayladı

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ekonomik istikrarı korumayı ve yardım finansmanını teşvik etmeyi amaçlayan Ukrayna için dört aylık bir programı onaylanmıştır" denildi.

IMF'den yapılan açıklamada, Ukraynalı yetkililerin özellikle vergi tahsilatı, iç borç piyasası, şeffaflık ve merkez bankasının bağımsızlığı konularında ekonomik ve mali reformlar yapmaya kararlı oldukları bildirildi. Kurum, Ukrayna'nın ihtiyatlı politikalar uygulamasına ve dış finansman kontrolünde yardımcı olacağını belirtti.

Reuters'ın aktardığı habere göre, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath yaptığı açıklamada, "Büyük ve öngörülebilir dış mali destek, yetkililerin stratejisinin başarısı için kritik öneme sahip olacak ve önden yüklemeli ödemeler, 2023'ün başlarındaki gerilimlerin giderilmesine yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

IMF'nin Ukrayna Şefi Gavin Gray, Ukrayna'nın 2023 yılı bütçe ve işletme ihtiyaçlarını karşılamak için 40 milyar ile 57 milyar dolara ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

IMF, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya saldırısından bu yana Kiev'e 2,7 milyar dolar acil yardım sağladı. Avrupa Komisyonu da Ukrayna'ya kredi şeklinde 18 milyar avroluk yardım paketi taahhüt etmişti.