IMF: Ukrayna'daki savaşın dünya ekonomisine ciddi etkileri olacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomi üzerinde ciddi etkileri olacağını açıkladı.

IMF tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, "Durum oldukça değişken ve büyük bir belirsizliğe işaret etse de ekonomik sonuçları halihazırda ciddi görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Euronews’te yer alan habere göre, Ukrayna'daki savaşın enerji ve tahıl fiyatlarını artırdığını belirten IMF, Rusya'ya yapılan yaptırımlar ve komşu ülkelere akın eden bir milyondan fazla Ukraynalı mültecinin durumuna da dikkat çekti.

Krizin fiyatlar üzerindeki baskının zaten yüksek olduğu bir dönemde ekonomik faaliyetler ve enflasyon üzerinde şok etkisi yaratacağı belirtildi.

Ukrayna'nın 1,4 milyar dolarlık acil durum finansmanı talebinin önümüzdeki hafta onaylanmak üzere genel kurula sunulacağını bildiren açıklamada, Moldova'daki yetkililerle de finansman seçenekleri hakkında görüşüldüğü belirtildi.

Ukrayna önemli ekonomik hasarla karşı karşıya kalacak

Öte yandan IMF'ye göre, altyapısı zarar gören Ukrayna’nın halihazırda önemli bir ekonomik hasarla karşı karşıya olduğu belirtilerek finansman ihtiyacının bu aşamada net olarak değerlendirilmesinin zor olduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, "Ukrayna'nın ciddi toparlanma ve yeniden inşa maliyetleriyle karşılaşacağı açık” olduğu vurgulandı.

IMF geçen hafta, 1,4 milyar dolarlık acil durum talebi önümüzdeki hafta görüşülecek Ukrayna'nın IMF'de Haziran ayına kadar 2,2 milyar dolarlık kullanılabilir fonu olduğunu açıklamıştı.