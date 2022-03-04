'AB Rusya'nın IMF'ye erişimini sınırlamayı planlıyor' iddiası

Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ardından Avrupa Birliği (AB) yetkililerin, Rusya'nın Uluslararası Para Fonu'na (IMF) erişimini kısıtlamak için çalıştıkları iddia edildi.

Reuters'in haberine göre, bu hamle Rusya'nın IMF bağlantılarının kısıtlanması hem Rusya ekonomisi üzerindeki baskıyı artıracak hem de Rusya'nın uluslararası platformda daha da yalnızlaşması sağlanacak. Rusya'nın IMF'den tamamen çıkarılmasının tartışıldığı ama bu kararın neredeyse imkansız olacağı, yasal olarak da mümkün olmayabileceği söylendi.

Haberde, Çin, Hindistan ve başka ülkelerin de alınmak istenen bu karara itiraz edilebileceği aktarıldı.