IMF: Türkiye'nin altın rezervlerinde 4,12 milyon ons düşüş yaşandı

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervleri temmuzda düşüş gösterdi.



Foreks'in internet sitesinde yer alan habere göre; bir önceki ay 21,53 milyon ons olan rezervler, temmuz sonunda 21,18 milyon onsa indi.



IMF verilerinde Türkiye'nin altın rezervi geçen yılın sonunda 25,30 milyon ons olarak kayıtlara geçmişti. Böylece bu yıl rezervlerde 4,12 milyon ons düşüş yaşanmış oldu.