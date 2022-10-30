IMF, Türkiye'nin 2023'te yüzde 3 büyümesini öngörüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), daha önce yayımladığı 2023 yılı büyüme tahminlerini Avrupa ülkelerini karşılaştırarak bir kez daha paylaştı. IMF, Türkiye'nin 2023 yılı için büyüme tahminini yüzde 3.5'dan yüzde 3'e düşürmüştü.

T24'ün haberine göre; IMF verilerinde Türkiye'nin 2023 yılında yüzde 3 büyümesi beklenirken, iki hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açıklanan 2023 bütçesine göre ise Türkiye'nin önümüzdeki yıl yüzde 5 oranında büyümesinin beklendiği açıklanmıştı.

Türkiye, 'AB üyesi olmayan Güneydoğu Avrupa ülkeleri' kategorisinde sınıflandırıldı. Türkiye'nin de içinde bulunduğu kategoride en yüksek büyümenin yüzde 3,5 ile Kosova'da olacağı öngörüldü. Avrupa ülkeleri arasında en yüksek büyümenin ise yüzde 4 ile İrlanda'da da gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.