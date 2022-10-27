Mısır, IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşmasına vardı

Mısır, IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşmasına varıldığını duyurdu.

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Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muit, Uluslararası Para Fonu (IMF) anlaşmasına ilişkin başkent Kahire'de basın toplantısı düzenledi.

IMF ile 6 aylık reform programı kapsamında 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yaptıklarını belirten Muit, ayrıca Sürdürülebilirlik Fonu'ndan 1 milyar dolar ve diğer uluslararası ortaklardan da yaklaşık 5 milyar dolar finansman sağlanacağını aktardı.

Mısır Merkez Bankası erken saatlerde yaptığı açıklamada, yerel para biriminin döviz karşısındaki değer kaybını önlemek için bir dizi önlemi uygulamaya koyduğunu duyurmuştu. (AA)

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