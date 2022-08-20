IMF heyeti Sri Lanka'yı ziyaret edecek

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, 24-31 Ağustos'ta Sri Lanka'yı ziyaret etmeyi planladıkları duyuruldu.

Sri Lankalı yetkililerle ekonomik ve mali reformlar ile politikalar üzerine görüşmelerin gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, yakın vadede ileriye dönük bir IMF Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) düzenlemesi konusunda personel düzeyinde bir anlaşmaya varma yolunda ilerleme kaydedilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Sri Lanka'nın kamu borcunun sürdürülemez olarak değerlendirildiğine işaret edilerek, EFF programının IMF İcra Kurulu tarafından onaylanmasının, Sri Lanka'nın alacaklılarından borç sürdürülebilirliğinin yeniden sağlanacağına dair yeterli güvenceyi gerektireceği ifade edildi.

Sri Lanka'da ekonomik kriz

Ekonomik krizle çalkalanan Sri Lanka'da halk, ülkenin içinde bulunduğu mali durum ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını Mart sonunda artırmıştı.

Olaylar sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında "kamu malına veya başkalarına zarar veren" herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülkede protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti. Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a kaçmıştı.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisi'nde yapılan oylamada, Sri Lanka Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.