IMF: Finansal istikrara yönelik riskler önemli ölçüde arttı

Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun ekim sayısını "Yüksek Enflasyon Ortamında Gezinmek" başlığıyla yayımlayan IMF, raporda, dünya ekonomisinin 'inatçı bir şekilde' yüksek enflasyonla karşı karşıya olduğunu aktardı.

Raporda, yüksek enflasyon karşısında para otoritelerinin politika normalleşmelerini hızlandırdığına işaret edilirken, yıllar içinde oluşan kırılganlıklarla artabilecek finansal koşulların düzensiz bir şekilde sıkılaşması riski olduğu belirtildi.

Raporda küresel ekonomideki yavaşlamanın yoğunlaştığı vurgulanırken, küresel ekonominin seyrinin nisan ayından günümüze kadarki süreçte önemli ölçüde kötüleştiği ifade edildi. Söz konusu durum raporda, "Ufukta fırtına bulutları varken küresel ortam kırılgan" ifadeleriyle aktarıldı.

Riskli varlıkların merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele için politika faizlerini artırmak zorunda kalacağı korkusuyla haziran ayı boyunca sert bir satış yaşadığı belirtilen raporda, kripto piyasalarında da aşırı oynaklık yaşandığı aktarıldı.

Raporda, "Yatırımcılar, ekonomik ve politik görünümleri yeniden değerlendirdiği için son zamanlarda risk almaktan agresif bir şekilde geri çekilirken, riskin düzensiz bir şekilde yeniden fiyatlandırılması tehlikesi var." ifadesi kullanıldı.