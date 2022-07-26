IMF ekonomik büyüme tahminlerini indirdi: 'Kasvetli ve daha belirsiz'

Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,2'ye indirdi.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu "Kasvetli ve Daha Belirsiz" başlığıyla güncelledi. Raporda, 2021'deki geçici toparlanmayı, risklerin gerçekleşmesiyle 2022'de daha sıkıntılı gelişmelerin izlediği belirtildi. Küresel üretimin bu yılın ikinci çeyreğinde Çin ve Rusya'daki gerilemeler nedeniyle daraldığına işaret edilen raporda, ABD'de ise tüketici harcamalarının beklentilerin altında kaldığı kaydedildi.

Yüksek enflasyon

Sputnik'in haberine göre IMF, dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun özellikle ABD ve büyük Avrupa ekonomilerinde daha sıkı mali koşulları tetiklemesinin, Çin'de tekrar artan koronavirüs vakaları ve karantina önlemlerini yansıtan beklenenden daha kötü ekonomik yavaşlamanın ve Ukrayna'daki operasyonun olumsuz etkilerinin salgın nedeniyle halihazırda zayıflayan dünya ekonomisini vurduğunu belirtti.

Büyüme oranı 3,2 olarak revize edildi

Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 6,1 büyüdüğü hatırlatılan raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği açıklandı. IMF, Nisan ayında yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3,6 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, bu yılın başlarındaki düşük büyümenin, azalan hane halkı satın alma gücünün ve daha sıkı para politikasının ABD'de 1,4 puanlık aşağı yönlü revizyona neden olduğu aktarıldı.

Küresel enflasyon tahmini yükseldi

Çin'de karantina önlemleri ve derinleşen emlak krizinin ekonomik büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona yol açtığı belirtilen raporda, Avrupa'da da revizyonların Ukrayna'daki operasyonun ve daha sıkı para politikasının etkilerini yansıttığı ifade edildi. Raporda, küresel enflasyon tahminin ise gıda ve enerji fiyatları ile arz-talep dengesizliklerinin devam etmesi nedeniyle bu yıl yüzde 7,4'ten yüzde 8,3'e revize edildiği belirtilerek, enflasyonun gelişmiş ekonomilerde bu yıl yüzde 6,6'ya, gelişmekte olan ekonomilerde de yüzde 9,5'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Artan fiyatlar hakkında uyarı

Görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulanan raporda, Ukrayna'daki harekatın Avrupa'nın Rusya'dan gaz ithalatının aniden durmasına yol açabileceği, enflasyonu düşürmenin beklenenden daha zor olabileceği, sıkı küresel finansal koşulların gelişmekte olan ekonomilerde borç sıkıntısına neden olabileceği, Covid-19 karantinaları ile emlak sektörü krizinin tırmanmasının Çin'in büyümesini daha da baskılayabileceği ve jeopolitik ayrışmanın küresel ticaret ile işbirliğini engelleyebileceği aktarıldı.

Raporda, artan fiyatların dünya genelinde yaşam standartlarını sıkıştırmaya devam ettiği belirtilerek, politika yapıcılar için enflasyonu kontrol altına almanın birinci öncelik olması gerektiği ifade edildi. Daha sıkı para politikasının kaçınılmaz olarak ekonomik maliyetleri olacağına işaret edilen raporda, ancak gecikmenin bunları yalnızca daha da kötüleştireceği kaydedildi.

ABD ve Avro Bölgesi

IMF'nin raporunda, ülkelerin güncellenen büyüme tahminleri de paylaşıldı:

ABD ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 2,3'e indirildi. Ülke ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini de yüzde 2,3'ten yüzde 1'e çekildi.

Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 28'den yüzde 2,6'ye düşürülürken, 2023 yılı tahmini yüzde 2,3'ten yüzde 1,2'ye revize edildi.

İtalya'nın büyüme beklentisi istisnai olarak arttı

Almanya'nın 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 2,1'den yüzde 1,2'ye, Fransa'nın yüzde 2,9'dan yüzde 2,3'e ve İspanya'nın yüzde 4,8'den yüzde 4'e indirilirken, İtalya'nın bu yıla ilişkin büyüme beklentisi yüzde 2,3'ten yüzde 3'e çıkarıldı.

Gelecek yıla ilişkin büyüme tahminleri de Almanya için yüzde 2,7'den yüzde 0,8'e, Fransa için yüzde 1,4'ten yüzde 1'e, İtalya için yüzde 1,7'den yüzde 0,7'ye ve İspanya için 3,3'ten yüzde 2'ye düşürüldü.

İngiltere'nin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye ve 2023 beklentisi de yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e çekildi.

Rusya ekonomisi daralıyor