CHP Sözcüsü: Mevcut yönetim hızla IMF'ye gidebilir

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Mevcut yönetim hızla IMF’ye gidebilir. Türkiye’yi IMF kapısına götürecek Cumhur İttifakı’dır" açıklamasını yaptı.

Öztrak "Ekonomiyi dış kaynak olmaksızın, taze nakit döviz olmaksızın bu durumdan çıkarabilir misiniz? IMF’ye başvurmaksızın bu ekonomi düzelebilir mi?” sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Bu ekonominin en önemli sorunu güven meselesidir. Burada oyun oynanırken kural değiştiren bir iktidar vardır. Döviz satmanın bir usulü vardır. Siz bunu kuralına uygun yapmadığınızda bu, oyun içinde kural değiştirmektir. Pansuman tedbirler alıyorlar lakin sonuçta ortaya bir tablo çıkıyor. Türkiye’yi yöneten kadro nedeniyle çok ciddi bir güvensizlikle karşı karşıya kalıyorsunuz. Saydam ve şeffaf bir yönetim iş başına geldiği anda bu güven gelir.

Hala dünyada para bol. Dünya piyasasından borçlanmak, IMF’den borçlanmaktan daha ucuz. Küresel piyasalardan finansman ihtiyacı rahatlıkla sağlanabilir. Türkiye bu krizden çıkar. Üreterek zenginleşecek bir modeli de hayata geçirebilir. Şu anda IMF’den fon ihtiyacı gözükmüyor, yeni güvenilir yönetim için. Mevcut yönetim hızla IMF’ye gidebilir. Türkiye’yi IMF kapısına götürecek Cumhur İttifakı’dır.”