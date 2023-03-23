IMF: Belirsizlik devam ediyor, sürekli teyakkuzda olmak gerekiyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD ve Avrupa'da bankacılık sektöründe yaşananlar sonrası hızla alınan önlemlerin piyasa stresini bir ölçüde hafiflettiğini ancak belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek, "sürekli teyakkuzda olunması" gerektiğini söyledi.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, finansal piyasalarda yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Politika yapıcıların hızlı adımlar attığını ifade eden Kozack, bunların büyük merkez bankalarının ABD dolarının likiditesini artırmaya yönelik eylemler içerdiğini söyledi. Kozack, "Alınan önlemler piyasa stresini bir ölçüde hafifletti. Bununla birlikte, belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor ve sürekli teyakkuzda olmak gerekiyor" dedi.

ABD'de geçen haftalarda Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası, Avrupa'da ise İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurması piyasalardaki belirsizlikleri tetiklemişti. (AA)