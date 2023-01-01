IMF Başkanı: Geride bıraktığımız yıldan daha zorlu bir yıl olacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağını söyledi.

Georgieva, CBS televizyonuna verdiği röportajda, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IMF'nin 2023'te resesyon beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Georgieva, "Dünya ekonomisinin büyük kısmı için bu, geride bıraktığımız yıldan daha zorlu bir yıl olacak" dedi. Georgieva, "Dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesini bekliyoruz" diye konuştu. Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Çin ekonomisindeki yavaşlamayı gösterdi.

AB ülkelerinin yarısı için resesyon öngörüsü

Georgieva, ABD ekonomisinin resesyondan kurtulabileceğini ancak bunun ABD Merkez Bankası'nı (Fed) enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmak zorunda bırakabileceğini ifade etti.

Georgieva, AB'nin ise Ukrayna'daki savaştan çok ciddi şekilde etkilendiğini belirterek bu yıl AB ülkelerinin yarısının resesyona gireceği öngörüsünü paylaştı. Bu yılın Çin ekonomisi için de zor olacağını kaydeden Georgieva, "Çin bu yıl daha da yavaşlayacak" dedi. (AA)