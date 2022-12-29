İktidar patronlara desteğe devam ediyor: İşsizlik Sigortası Fonu desteği 2023 sonuna uzatıldı

Patronlara İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden sağlanan desteğe ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre; söz konusu destek, 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Karar metninde, “4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesinin uygulanma süresinin 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 4447 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinin 12’nci fıkrası gereğince karar verildi” denildi.

Uygulama süresi uzatılan söz konusu geçici 10. madde uyarınca, "ilave istihdam yaratan" patronlara toplamda yüzde 34,5 olan sigorta primlerinin yüzde 5’lik kısmı Hazine tarafından, kalan yüzde 15,5’lik kısmı ise İşsizlik Fonu tarafından karşılanıyor.

TL mevduata stopaj desteği de uzatıldı

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.

Kararla bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda, yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulamasının süresi 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı.

Karar, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.