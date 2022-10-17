IMF Başkan Yardımcısı: Almanya'yı zorlu bir kış bekliyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Almanya menşeli Handelsblatt'a verdiği demeçte önümüzdeki kışın "Almanya için daha da kötü olabileceğini" söyledi. IMF yetkilisi buna karşın Almanya Maliye Bakanı Lindner'ın politikalarını desteklediğini kaydetti.

Almanya'nın bir süre enerji kriziyle mücadele etmek zorunda kalacağını söyleyen Gopinath "Bu kış zor olacak, ancak 2023 kışı daha da kötü olabilir. Enerji krizi yakın zamanda ortadan kalkmayacak" dedi.

Gopinath, "Maliye Bakanı'nın yaklaşımının doğru olduğunu düşünüyorum. Enflasyon son on yılın en yüksek seviyesinde. Düşürmek için her şey yapılmalı. Bu nedenle tavsiyemiz, genişletici bir maliye politikasından kaçınmanızdır” dedi.

Almanya'da yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaşmasının hızlandırılması gerektiğini kaydeden Gopinath, "Almanya'nın diğer ülkelerden güvenilir olan enerji kaynaklarına ihtiyacı var. Federal hükümet her ikisi üzerinde de çalışıyor ve bu gerekli" dedi.

Gopinath ayrıca ABD'nin merkez bankası Fed'in enflasyonla mücadele için faiz oranlarını önemli ölçüde artırırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımı konusunda çok daha temkinli davranmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Fed ve ECB'nin farklı yaklaşımlarının nedenleri var. Enerji ihracatçısı olarak ABD artan fiyatlardan yararlanıyor. Avro ülkeleri ise ithalatçı. Bu yüzden artan enerji fiyatları burada ekonomik büyümeyi engelliyor. ECB bunu dikkate alıyor. Avro Bölgesi'ndeki büyüme önemli ölçüde zayıflayacak, önümüzdeki yıl için sadece yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz. Bunun enflasyonist baskıları düşürmesi gerekir. Yine de ECB'nin para politikasını yıl sonuna kadar normalleştirmesi ve ardından gelecek yıl sıkılaştırması doğru olur."