Bloomberg: Çin AB'ye LNG satışını durdurdu

Bloomberg'de bugün çıkan bir habere göre, Pekin, devlete ait gaz ithalatçılarına yabancı alıcılara sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satmayı bırakmalarını söyledi. Söz konusu adımın, ülkenin kış için içe dönük arzını güvence altına almak için atıldığı öne sürüldü.

Yayın organı, adını belirtmediği kaynaklara atfettiği haberinde Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun PetroChina, Sinopec ve CNOOC'tan kışın hanelerin ısınması için yakıt stoklarını dışa satmamaları talimatını verdiğini öne sürdü.

Öte yandan Pazar günü, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, iki saatlik konuşmasında enerji güvenliğine dönük endişelerini dile getirmişti.

Öte yandan Bloomberg'e konuşan kaynaklar, AB'ye dönük satışların hali hazırda hızla doldurulan stoklar ve rekor düzeyde yüksek nakliye maliyetleri nedeniyle zaten düştüğünü kaydetti. Çin'de son aylarda yerel enerji talebinin düşmesi, Pekin'in küresel pazarda fazla LNG satmasına olanak sağlamıştı. AB ülkeleri, Japonya ve Güney Kore, Çin'in LNG'sinin en büyük talipleri arasında geliyordu

Son aylarda AB'ye gaz arzında Rusya'nın payı yüzde 40'tan yüzde 9'a düşerken, AB LNG ithalatının yıllık yüzde 60 arttırdı. Deniz yoluyla taşınan LNG, boru hatlarından taşınan gaza göre çok daha yavaş ve maliyetli teslim ediliyor.