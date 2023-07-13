IMEI kayıt sorunu: Şikayetler bir haftada 93 kat arttı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yurt dışından yolcuların beraberinde getirdikleri telefonlarda IMEI kayıt ücreti 20 bin liraya çıkarıldı.

6 bin 91 liradan kayıtlarını yaptırmak isteyen telefon sahipleri, sınır kapılarında ve ödemelerde yoğunluk yaşadı.

DHA'nın haberine göre, kullanıcıların bir bölümü ücretlerini ödemelerine rağmen "IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır" hatası aldıklarını belirtti.

Platform tarafından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili özerk kamu kurumunda şikayetler bir önceki haftayla kıyaslığında 93 kat arttı. GSM operatörlerinde bu artış yüzde 51, cep telefonu markalarında ise yüzde 23 olarak kaydedildi. Kullanıcıların dile getirdiği sorunun yüzde 35’i platform üzerinden giderildi.