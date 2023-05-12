'İmarın affı maffı olmaz' demişti: Seçim öncesi AKP'li belediyeden imar affı

AKPli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 6 Şubat tarihli depremlerin ardından imar affının kabul edilemez suçlar arasına alınacağını söyleyerek "Bunun affı maffı olmaz" demişti.

Seçimlere kısa bir süre kala AKP'li Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından Beykoz'da ikamet eden yurttaşlara gönderilen mesajla imar affı duyuruldu. Aydın, söz konusu mesajda, "Bu süreçteki güçlü destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

'Seçim rüşvetinin ötesinde belki seçim tehdidi'

Konuyu gündeme getiren gazeteci Barış Terkoğlu, "İmar sorunları siyasetin parçası haline getiriliyor. Seçim rüşvetinin ötesinde belki seçim tehdidi. Ben bu mesajın neden bugün gönderildiğini o kadar iyi anlıyorum ki" dedi.

Halk TV'de açıklamalarda bulunan Terkoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul'un Beykoz ilçesinde uzun süredir imar sorunları var. Hepimizin de bildiği sorunlar. Dün akşam saatlerinde Beykoz Belediye Başkanı bütün Beykoz'a mesaj atıyor. 'Tüm bölgelerin imar planları tamamlanmıştır. Bu süreçteki güçlü destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a şükranlarımı sunuyorum' diye. Uzun süredir imar sorunu var ben de çözülmesi taraftarıyım. Ama şu mesajı okuduğunuzda ne anlıyorsunuz? Beykoz'daki imar sorunu gelmiş 14 Mayıs seçimlerinin bir parçasına dönüşmüş bir durumda. Alınmış, seçime üç gün kala 'Bakın cumhurbaşkanımız çözdü' deniyor. 'Lütfen pazar günü de bunu göz önünde bulundurun deniyor' tabiri caizse.

Neden bu kadar isyan ediyorum biliyor musunuz? Çözülmesine değil. Ya arkadaşlar şubat ayının başında bu ülkede deprem oldu ve dedik ki 'İmar afları siyasetin konusu olmamalı. Bugün siyaset imar işlerini ayrıcalıklı hale getirirse, şirin gözükmek adına bu meseleleri siyasallaştırırsa bakın sonunda depremde birçok insanımızın enkaz altında hayatını kaybetmesine neden olabiliyormuş, bir daha bu olmasın' dedik. Hatta hatırlayın, cumhurbaşkanının kendisi söyledi, sanki kendisi bunu yapan değilmiş gibi. İmar sorunları siyasetin parçası haline getiriliyor.

Seçim rüşvetinin ötesinde belki seçim tehdidi. Vatandaşa şu hissi de veriyor, 'Acaba oy vermezsem evimi yıkarlar mı'. Türk insanının en büyük dertlerinden biri de kafasını bir yuvanın içerisine sokmaktır. Bana oy vermezsen yarın bir gün evini yıkabilirler mesajı vermiş oluyorlar. Ben bu mesajın neden bugün gönderildiğini o kadar iyi anlıyorum ki. Ama buna en çok Beykozluların, bizim meselemize lütfen seçimleri alet etmeyin diyeceğine inanıyorum."