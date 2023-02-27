İmar affının engellenmesine ilişkin çalışma başlatıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından gündeme gelen imar affına anayasal engel getirilmesi için taslak çalışmasına başlandığı belirtildi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre; Adalet Bakanlığınca, Anayasa’da imar suçlarının affedilmeyecek suçlar arasına alınması konusunda taslak çalışmasının yürütüldüğü aktarıldı.

Bakanlık tarafından mevzuatın gözden geçirilmesi, imar suçlarında düzenleme ve deprem fırsatçılarına dönük yeni önlemler alınması ile ilgili de çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Anayasa’nın 169. Maddesi’ndeki orman suçlarının affedilemeyeceği düzenlemesine bir ek yapılması üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu’na (TCK) deprem ve salgın dönemlerine ilişkin özel bir madde eklenecek. Buna göre; deprem ve salgın dönemlerinde, kiralarda haksız ve gayri hukuki şekilde fahiş artışı yapanlara, mal ve ürün fiyatları ile mal taşıma ve nakliye hizmetlerinde artış yapanlara 2 yıldan az olmamak üzere hapis cezası getirilmesi ve çok ağır para cezası verilmesi öngörülüyor.