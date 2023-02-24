Fettah Tamince’ye imar kıyağı geri çekildi!

“Fethullah Gülen benim için idoldür, Tayyip Erdoğan’ın adamıyım, tanıyınca âşık oldum” sözleriyle kamuoyunda adı sıklıkla tartışılan Rixos Otellerinin sahibi Fettah Tamince’nin iflas eden Kayı Tur’un sahibi ünlü turizmci Talha Görgülü’den satın aldığı Antalya’daki bina ve arazisi için yapılan imar değişikliği kentte tepkiyle karşılandı.

Kamuoyundan gelen tepkilerin ardından bugün kısa bir açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, imar düzenlemesini belediye meclisine iade ettiğini duyurdu. Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisimizin 17.02.2023 tarihli toplantısında gündemin 30.maddesi olarak görüşülen, Muratpaşa Belediyesinden gelen 1/1000’lik plan teklifini tekrar görüşülmek üzere Meclisimize iade ettim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

İş makineleri parselde çalışıyor

Yıllardır âtıl durumda olan arazi üzerindeki binanın imar değişikliği talebi Büyükşehir belediyesinden geçmeden önce Ağustos 2022’de projesinin hazırlandığı ortaya çıktı. Projeyle ilgili hazırlanan makette Tamince’nin yapmayı planladığı rezidans 2 bodrum, zemin ve çatı katıyla birlikte 11 kat olarak görünüyor. Yaklaşık bir aydır devam eden yıkım çalışmalarına da yine imar planı onaylanmadan önce başlanması kentte “adrese teslim plan değişikliği” olarak yorumlanırken Düden 2 Şelalesine bitişik alanda onlarca iş makinesi ve kamyon Tamince’nin rezidans yapmak istediği parseldeki hafriyat ve molozları kaldırıyor.

Plan onaylanmadan rezidans projesi hazırlanmış

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinden depremin yarattığı acı ve yas ikliminde 17 Şubat’ta geçirilen imar düzenlemesinden aylar önce Tamince’nin şelale kıyısında yapmak istediği deniz manzaralı rezidansın projesi bile hazırlanmış. Ağustos 2022’de hazırlandığı öğrenilen projeyle ilgili hazırlanan makette Tamince’nin yapmayı planladığı rezidans 2 bodrum, zemin ve çatı katıyla birlikte 11 kat olarak görünüyor. Proje maketinde görülen binanın üstünde Tamince adıyla özdeşleşen Rixos markasının bulunması dikkat çekiyor.

Korunan alan Tamince’ye peyzaj olacak

Proje üzerinden daire satışlarına başlandığı öne sürülen rezidansta 1+1 dairelerin 600 bin Euro’dan satıldığı iddia edildi. Tüm insanlığın ortak mirası olan bir korunan alanın Tamince’nin yapmak istediği rezidansın peyzajı haline getirildiği görülen proje maketinde Düden Çayının denize kavuştuğu alanda oluşan şelale, falezler ve kıyı şeridinin manzarası ürün reklamına dönüştürülüyor.

Başkan danışmanı imar düzenlemesini savundu

Konuyla ilgili haberlerimizin ardından kent ve ülke gündeminde tartışma yaratan imar revizyonu hakkında açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, “2004 yılında bu alanla ilgili ‘turizm ve tercihli kentsel kullanış alanı’ diye 0.80 emsalle bir plan hazırlanmıştı. 2017 yılında bir plan değişikliğine gidildi. Bu değişiklikle birlikte alan, yine 0.80 emsalle özel hastane alanına dönüştürüldü. Sağlık tesislerinde kota uygulaması olduğundan ve mevcut plan uygulanamaz duruma düştüğünden yeniden bir plan değişikliğine gidildi. Şimdi tartışılan bu alan, 5 bin ölçekli nazım imar planında yine 0.80 emsalle turizm ve ticaret alanına çevriliyor. Yani söz konusu alanın, 2004 yılındaki hakları yeniden veriliyor” diye konuştu.

‘Rant varsa devlete verecek’

Plan değişikliği ile kişiye özel rant sağlandığı eleştirilerine de değinen Oğuz, eğer bir değer artışı ortaya çıkarsa, bu kazancın ilgili yönetmelik gereği ilçe belediyesi tarafından tespit edileceğini ve yatırımcı Fettah Tamince tarafından devletin hesabına yatırılacağını savundu.

Düzenleme bugün geri çekildi

Başkan Danışmanı Cem Oğuz’un kentin Deprem Master Planı konusundaki yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak için düzenlenen toplantı süresinin üçte birini Tamince’ye özel imar düzenlemesine ayırması dikkat çekerken bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyundan gelen tepkilerin ardından bugün kısa bir açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, imar düzenlemesini belediye meclisine iade ettiğini duyurdu.

Başkan böcek: ‘Meclise iade ettim’

Başkan Böcek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisimizin 17.02.2023 tarihli toplantısında gündemin 30.maddesi olarak görüşülen, Muratpaşa Belediyesinden gelen 1/1000’lik plan teklifini tekrar görüşülmek üzere Meclisimize iade ettim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.