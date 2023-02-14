İmar affını savunan AKP'li İyimaya depremden sonra çark etti: 'Her şartta yasaklanmalı'

Kaçak ve ruhsatsız yapıları resmileştiren imar afları, on ili vuran depremlerin arından yeniden tartışma konusu oldu.

2018 yılında imar affını savunan isimlerden Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Milletvekili Ahmet İyimaya, fikrini değiştirdiğini açıkladı.

İyimaya, 31 binden fazla yurttaşın hayatını kaybettiği depremlerden sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İmar affını her şartta yasaklayan bir Anayasa zorunludur" ifadelerini kullandı.

İmar affından çıkardığı "dersleri" sıralayan İyimaya, "İmar suçlarını tahkim etmeliyiz, imar affını finansman modeline çevirme bahtsızlığını bir daha yaşamamalıyız, toplumsal uyarı sistemleri üzerinde kafa yormalıyız" dedi.

Sözcü gazetesine de açıklamalarda bulunan İyimaya, "O dönemde biz affı savunuyorduk. Şimdi herkes bundan ders çıkarmalı. Parti ekseninden bakmıyorum, ülke ekseninden bakıyorum" ifadelerini kullandı.