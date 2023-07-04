İmamoğlu'nun yarın açıklayacağı değişim çağrısından ilk görüntü

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaptığı CHP'de 'değişim' çağrısının yarın yayına girecek bir internet sitesiyle birlikte ilan edeceğini açıkladı.

Saymaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun 'İktidar İçin Değişim’ çağrısını yarın yayına girecek bir internet sitesiyle birlikte ilan edeceğini belirtti. Saymaz, paylaşımında İmamoğlu'nun "çağrısından ilk görüntü" diyerek bir görsel paylaştı.

Saymaz'ın paylaştığı görselde, "Bu mecra, mümkün olan en yüksek sayıda vatandaşı değişim sürecine katılmaya davet etmek amacıyla tasarlanmıştır" ifadelerine yer verildi.