İmamoğlu'nun yarın açıklayacağı değişim çağrısından ilk görüntü

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından, seçimlerin ardından harekete geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim manifestosu' hakkında paylaşım yaptı.

Haber Merkezi

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaptığı CHP'de 'değişim' çağrısının yarın yayına girecek bir internet sitesiyle birlikte ilan edeceğini açıkladı.

Saymaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun 'İktidar İçin Değişim’ çağrısını yarın yayına girecek bir internet sitesiyle birlikte ilan edeceğini belirtti. Saymaz, paylaşımında İmamoğlu'nun "çağrısından ilk görüntü" diyerek bir görsel paylaştı.

Saymaz'ın paylaştığı görselde, "Bu mecra, mümkün olan en yüksek sayıda vatandaşı değişim sürecine katılmaya davet etmek amacıyla tasarlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Soyer ve İmamoğlu görüştü: Masada gündem 'değişim'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP'de 'değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ile İstanbul’da bir araya geldi. İki ismin gündeminde 'değişim' vardı.