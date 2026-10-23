İmamoğlu’nun makam aracı davası 12 Şubat’a ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracı makam aracı olarak kullanması nedeniyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Silivri’de yapılan duruşmada mahkeme, üç kişilik yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar vererek davayı 12 Şubat 2027’ye erteledi.

İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin yargılandığı davada, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla iki yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, makam aracı olarak kullanılan araç için belediye bütçesinden karşılanan giderler nedeniyle 122 bin 305 lira 70 kuruş kamu zararı oluştuğu öne sürülüyor.

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'Kamu zararı değil, kamu faydası'

Duruşmada savunma yapan İmamoğlu, kendisine belediye tarafından araç kiralanması yerine kendi aracını ücretsiz olarak tahsis ettiğini belirtti. Araç kiralanması durumunda belediyenin çok daha yüksek bir maliyetle karşılaşacağını söyleyen İmamoğlu, bu tercihin kamu bütçesi açısından tasarruf sağladığını savundu.

Kamu zararı olduğu iddiasıyla söz konusu tutarın faizle birlikte belediyeye ödendiğini belirten İmamoğlu, 122 bin liranın faizle birlikte 211 bin lira olarak yatırıldığını söyledi. İmamoğlu, kendi aracının kullanılmasının belediyeyi milyonlarca liralık kiralama giderinden kurtardığını ifade etti.

Yeni bilirkişi raporu alınacak

Duruşmada savcılık yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Mahkeme, dosyadaki bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla üç kişilik yeni bir heyet oluşturulmasına hükmetti. Sanıkların duruşmalardan vareste tutulma talepleri de kabul edildi.

Dava, yeni bilirkişi raporunun hazırlanması için 12 Şubat 2027 tarihine ertelendi.

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