'İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na destek vererek MYK’da değişim talep etmesi bekleniyor'

CHP MYK, istifa söylentileri ve kurultay tartışmalarının gölgesinde bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Seçimin ardından CHP’de esmeye başlayan değişim rüzgarlarının MYK toplantısında da konuşulması bekleniyor.

İki isimle ayrı görüşme

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, MYK öncesinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Genel Merkez’e gelerek yaklaşık 40 dakika Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kaftancıoğlu cephesinden, görüşmenin “seçimlere yönelik değerlendirme” kapsamında yapıldığı belirtildi. Ancak bir süredir Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu’nun birlikte hareket etmediği konuşulurken, Kılıçdaroğlu’nun her iki isimle ayrı ayrı görüşmesi dikkat çekti.

Baş başa görüşme yapacaklar

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu görüşmesinin ardından parti MYK’sını topladı. Seçime yönelik konuşmaların yapılacağı toplantıda Kılıçdaroğlu’nun, MYK’da değişim beklentisini de masaya yatırması bekleniyor. Toplantının ardından da Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile baş başa bir görüşme yapacak.

Değişim talepli desteğini iletecek

Gözler bu kritik toplantıya çevrilirken, kamuoyunda İmamoğlu’nun “Değişim” çağrısının ardından yönetime bayrak açacağı yorumları yapılsa da, İmamoğlu’nun, böyle bir girişimde bulunma niyetinin bulunmadığı öğrenildi. Ancak İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na “değişim” talebini ileteceği ve bu doğrultuda MYK’da yapılacak görevlendirmeler için kendi önerilerinin de dikkate alınmasını talep edeceği belirtildi. Bu arada CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’den de dikkat çeken bir çıkış geldi. Kendisinin CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a rakip olduğu 2005 yılındaki kurultayı hatırlatan Sarıgül, İmamoğlu’na “Acele etme” çağrısında bulundu.