İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine ilişkin CHP'den açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turuna İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarıyla gittiği yönündeki eleştirilerle ilgili soruyu yanıtladı.

'İki boyutu var'

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın Karadeniz ziyaretinin iki boyutu var. İlki, hemşerileriyle bayramlaşma; ikincisi bazı belediyelerimizin daveti üzerine yürütülen faaliyet ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak, açılışlara katılmak, teknik destek taleplerini görüşmek" dedi.

Öztrak ziyarette İBB kaynaklarının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin tartışmalarla ilgili soruya ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin Suudi Arabistan ziyaretini hatırlatarak yanıt verdi. Öztrak "Kamu kaynaklarının kullanımına hassasiyetinizi önemsiyoruz, aynı hassasiyetin keşke bayram öncesi Suudi Arabistan’a yapılan ziyaret için gösterilmesini de sorgulasaydınız. ‘Bayramda küslük olmaz, barışmak swaptır’ dediler, koşa koşa Suudi Arabistan’a gittiler, baktılar swap olmadı ‘bari sevap olsun’ diyerek geziyi umreye çevirdiler. Gazeteciler, bakanlar, tüm saray şürekası ihrama girdi, boy boy poz verdi. Kamu kaynağı ile sevap olur mu? Bunu sormadınız. Yine Cumhurbaşkanı’nın birinci derece akrabaları devlet protokolünün başına oturup ülke ülke geziyorlar. Bunlara da aynı soruyu sorabiliyor musunuz? Umarım bu saatten sonra bu soruyu onlara da sorabilirsiniz" dedi.

İmamoğlu’nun Karadeniz turundaki otobüs içinde yer alan gazeteciler nedeniyle de tepki çekmesine ilişkin soru üzerine Faik Öztrak, “Bu konuda söylenmedik söz kalmadı. Aslında Türkiye’nin gerçek sorunları bellidir. Milletimizi ezip geçen hayat pahalılığı, mutfaktaki yangın, artan emek sömürüsü, Nasreddin Hoca’nın türbesine dönen sınırları, ülkemizin sessiz demografik işgali ve kaçak göçmen sorunudur. Ben bunlar konuşulmasın diye gösterilen gayretleri anlıyorum. Ama biz ülkemizin gerçek sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz” dedi.

6'lı masada ayrı ittifak iddiası

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun DEVA ve Saadet Partisi ile ayrı bir ittifak kurmak istediği yönündeki iddianın sorulması üzerine Faik Öztrak, “Altılı masa etrafında bir araya gelen partiler ve sayın genel başkanlarının ne düşündükleri konusunda spekülasyon yapmam hem nezaketsizlik olur hem yetkili değilim buna. Masa etrafında toplanan partiler elbette seçimlerde en üst başarıyı yakalamak için alternatifleri değerlendirirler. Ama ben şunu ifade etmek isterim; altı partinin etrafında toplandığı bu masa her gün biraz daha güçleniyor. Tavsiyem kimse boş yere heyecanlanmasın” açıklamasını yaptı.

'Genel Başkanımız İmamoğlu ile elbette görüşür'

İmamoğlu’nun Karadeniz turu sonrası başlayan tartışmalar çerçevesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşme yapıp yapmadığı sorusuna Faik Öztrak, “Sayın İmamoğlu, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’dır. Genel Başkan’ımız nasıl bütün büyükşehir belediye başkanlarımız ile görüşüyorsa, Sayın İmamoğlu ile de elbette görüşür. Gerçekten bu sorunun mahiyetini anlamış değilim” dedi.

'Devletin kesesinden ensarlık yapılmaz'

Erdoğan’ın sığınmacılar ile ilgili bir hafta önce "bir milyon Suriyelinin dönüş hazırlığında olduğunu" söylemesinin ardından bugün “Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız, kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmadık ve kovmayacağız” sözlerinin sorulmasıyla Öztrak, şu yanıtı verdi:

“Anlaşılıyor ki Erdoğan, Suriyeliler konusunda asli görüşüne geri dönmüş bayramdan sonra. Erdoğan’ın sık sık görüş değiştirmesi; bu devleti yönetemediğini, bugün yaşadığımız sıkıntıların sebebini de ortaya koyuyor. 2011’den bu yana kimseye sormadan; ensar, muhacir diyerek milletimizin on milyarlarca dolarını harcadılar. Sadece 2021 sonunda harcanan paranın 51 milyar doları bulduğu yazılıyor, Cumhurbaşkanlığı raporlarında. Türkiye ve Suriye’de 9 milyon Suriyeliye baktıklarını ballandıra ballandıra kendileri anlatıyorlar. Ülkede milletimiz oturacak ev bulamıyor. Bunlar İdlib’te evler, okullar, park ve bahçeler inşa ediyorlar. Siz kimin parasını kime harcıyorsunuz, bunları yaparken kime soruyorsunuz? Milletimize sormadığınız açık.

Peki madem böyleydi, bayramdan önce Suriyelilerin gidişini neden yasakladınız? Anlaşılan küçük ortağınızdan korktunuz. Bayram bitti; yeniden ‘ensar, muhacir’ demeye başladınız. Ensarlık yapacaksanız, milletimizin sırtından kurban kesmeyi bırakacaksınız? Ensar mı olacaksınız? Beştepe’de bin 100 odalı sarayınızın odalarını, Ahlat’taki Kışlık Sarayı’nızın odalarını, Okluk’taki yazlık sarayınızın odalarını açın bakalım Suriyeli ve Afganlı göçmenlere. Bunları da devletin kesesinden değil, kendi şahsi servetinizle yapın. Devletin kesesinden, milletin kesesinden ensarlık yapılmaz.”