İmamoğlu'nun gezisini takip eden muhabir yazdı: VIP minibüse kimler alındı, kimler alınmadı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tepki konusu olan Karadeniz gezisi otobüsüne ilişkin dikkat çeken bir yazı geldi.

Geziyi takip eden TELE1 muhabiri Engin Açar, daha uçakta başlayan ayrımcılığı ve sonrasında yaşananları kaleme aldı.

Açar'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"Gezinin organizasyonunda da bazı sorunlar vardı. Yeni İstanbul Hava Limanı’ndan sabah 07:15 uçağı ile TELE1 ekibi olarak Trabzon’a doğru yola çıktık. Yolculuk başlar başlamaz içinde bulunduğumuz ekipte ben ve bazı basın mensubu arkadaşlarımız inceden bir ayrımcılık seziyorduk.

Bu düşünce bende Ertuğrul Özkök’ün “Business Class” diye bilinen, özel ve daha konforlu bölümünde yolculuk yaptığını gördüğümde başladı. Kendi parasıyla mı o bölümden almıştı bileti bilmiyoruz, sormanın da ayıp olacağını düşünerek üzerine gitmedik, ama tablo hoş değildi. Nagehan Alçı ve Akif Beki başka bir uçakla geldikleri için onların hangi sınıftan uçtuklarını göremedim.

Ancak indiğimizde gördüğüm tablo, “ayrımcılığın” tesadüf olmadığını düşündürüyordu.

Bekleyen üç basın aracı vardı.

İkisi yarım otobüs şeklinde bizim içinde bulunduğumuz araçtı.

Diğeri ise lüks marka ve konforlu bir VIP minibüstü.

VIP lüks minibüs Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses gibi belirli gazetecilere ayrılmıştı. Onlar bu araçla programı takip etti. Can sıkıcı bir durumdu.

Yapılan bu ayrım, geziyi takip edilen diğer gazetecilerin tepkisine de neden oldu. Özellikle bizim canımız çok sıkıldı. Çünkü, geziyi adım adım izleyen ve canlı yayınlayan Tele1’di. VIP araçta bulunanların temsil ettikleri kurumların hiçbiri canlı yayın yapmadı. Gazeteciler ise ancak bir gün sonra yazdı."