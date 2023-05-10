İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırı: 9 kişi daha serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs akşamı Erzurum Kent Meydanı’nda yaptığı konuşması sırasında yapılan taşlı saldırıda İmamoğlu’nun içinde bulunduğu otobüsün camları kırıldı, çok sayıda yurttaş da yaralandı.

15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i savcılık ifadesinin ardından, diğerleri ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Daha sonra olayla ilgili 9 şüpheli daha tespit edilmişti.

DHA’nın haberine göre adliyeye çıkarılan 9 şüpheliden 1'i savcılık sonrası, 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.