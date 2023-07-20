İmamoğlu'nun düzenlediği gizli toplantıya katılan Onursal Adıgüzel: Casusluk, ahlaksızca kaydetmişler

CHP'deki sızdırılan gizli toplantıya ilişkin kriz sürüyor.

Videoyu BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici'ye değerlendiren Onursal Adıgüzel toplantının amacıyla ilgili şunları söyledi:

“Çok net bir toplantı. Gündemi de çok açık. Parti içinde demokratik süreçlerin sorunsuz yürüyebilmesi için bir olağanüstü Parti Meclisi toplantısı talep edilecekti. Onun sebebi de parti içi demokrasi süreçlerinin düzgün yürümüyordu. Onun değerlendirildiği ve imzaların nasıl toplanacağının planlandığı bir toplantıydı. Sonrasında da zaten çok uzun sürmeden bitti. Ama birileri sızarak, casusluk yaparak, ahlaksızca kaydetmişler.”

Toplantıya katılanlar, İmamoğlu’nun başında olduğu "değişim hareketi" bünyesindeki isimler olarak yorumlandı.

Bu yorumun sorulduğu Adıgüzel, “Bu eksik bir tespit” dedi ve ekledi:

“Sonuçta orada insanların bireysel olarak değişimle ilgili söylemleri var ama Ekrem Bey de çok fazla insanla bu işi istişare ediyor, diğer arkadaşlarımız da böyle istişareler yapıyor. O anlamda oraya sıkıştırmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Partiyi çok iyi bilen, tecrübeli arkadaşların bir araya geldiği bir toplantı. Bu bir fikir alışverişi, geleceğe yönelik partinin daha iyi olabilmesi için, yerel seçimlere daha güçlü gidilebilmesi için bir çalışma.”