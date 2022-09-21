İmamoğlu'nun davası öncesi 'toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü' yasağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla bugün hakim karşısına çıkacak.

Dava öncesi Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi ve kaymakamlığın onayıyla, ilçe genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklandı. Gerekçe olarak 'kamu düzeni ve kamunun esenliğinin bozulması ihtimali' gösterildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Duruşmaya katılım için yoğun çağrılar yapıldığı ve katılımın yüksek olacağı düşünüldüğünden bu durumun kamu düzeni ve kamunun esenliğini bozabileceği değerlendirilmektedir. Anadolu Adliyesi yerleşkesinde ve civarında toplanacak grubun eylemlerinin, basın açıklamasına ve gösteri olaylarına dönüşerek adliyede devam eden duruşmaları ve işleyişi olumsuz etkileyeceğinden, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla valilik oluru ile belirtilen yerler dışında 21.09.2021 tarihinde ilçemiz sınırları içerisinde her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yapılmasının yasaklanması hususunu olurlarınıza arz ederim."

'Korkmayın biz halkız ve haklıyız ve elbette kazanacağız'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da karara tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu Twitter paylaşımında "Resmi yazıyla! adliyeye girmek, davayı takip etmek ve adliye çevresinde bulunmayı yasaklamak ne demek? Korkmayın biz halkız ve haklıyız ve elbette kazanacağız. 16 milyon kazanacak, 85 milyon kazanacak!" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bugün ara karar bekleniyor.