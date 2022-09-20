İmamoğlu'nun avukatı Polat'tan yarınki duruşma öncesi açıklama

Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası yarın görülmeye devam edilecek.

Yarınki duruşma öncesi Cumhuriyet'e konuşan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Daha önceki taleplerimize ilişkin ara karar oluşturulmasını bekliyoruz" dedi. Polat, "Dosya taleplerimize ilişkin inceleme talebimiz savcılığa sunulmuştu. Şimdi savcılık, inceleme neticesinde ne diyecek onu göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Polat, yarın ben bir karar beklemediğini söyledi.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 13 bin oy fark ile kazandığı 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu’nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtilmişti.

İddianamede İmamoğlu’nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapsi ile seçme ve seçilme haklarından mahrumiyeti istenmişti.