İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki dosyasına takipsizlik veren savcı jet hızıyla sürgün edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde pek çok soruşturma açıldı. Açılan bu soruşturmalarda takipsizlik kararları verildi. Hatta İmamoğlu hakkında bir takipsizlik kararına imza atan Cumhuriyet Savcısı F.K., Afyon’a sürüldü. Tüm bu gelişmeler böyleyken İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterildi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde İmamoğlu seçimi galibiyetle tamamladı. Ancak iktidar seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Pek çok iddia ortaya atıldı. İddialar arasında Büyükçekmece’ye 11 bin oy taşındığı da vardı. Bu iddiaları kendisine dayanak yapan Büyükçekmece Başsavcısı M.Ç. o dönem icra mahkemelerinde çalışan 50 personeli görevden uzaklaştırdı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimin yenilenmesine karar verildi. Yenilenen seçimlerde de İmamoğlu bir kez daha İBB Başkanı seçildi.

İmamoğlu gerilimi

İmamoğlu hakkındaki yargısal süreç bundan sonra da devam ettirildi. İddiaya göre, İmamoğlu’nun belediye başkanı seçilmesinin ardından Büyükçekmece Başsavcısı M.Ç. tarafından özel soruşturma bürosunda görevli cumhuriyet savcısı Ö.A.’ya İmamoğlu hakkında takipsizlik kararı verilen bir dosyayı yeniden açması istendi. Ancak savcı Ö.A. yeni bir delil bulunmadığını, ayrıca takipsizlik verilen dosyayı yeniden kendisinin açmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek dosyayı açmayı reddetti. Başsavcının ısrarları sonucu Ö.A. kendisine yazılı talimat verilmesini istedi. Bu olay üzerine savcı Ö.A. ile Başsavcının arası bozuldu ve Ö.A. Bakırköy Adliyesi’ne tayin istedi. İmamoğlu hakkında takipsizlik verilen bir dosya böylelikle yeniden açılamadı.

15 Haziran'da görülecek

Bu süreçte Büyükçekmece Başsavcısı M.Ç. de Bakırköy Adliyesi’ne başsavcı vekili olarak atandı. Ancak 11 Kasım 2022 tarihinde Büyükçekmece Başsavcılığı’na yeniden atandı. Göreve geldikten iki ay sonra ise Ekrem İmamoğlu hakkında 2015 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı iken açılan bir ihaleden dolayı iddianame düzenlendi. İmamoğlu’nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenirken ilk duruşma 15 Haziran’da görülecek.