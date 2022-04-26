İmamoğlu'nun belediye başkanlığını düşürebilecek dava: 'İmamoğlu'nu savcılığa ben bildirdim'

Eski YSK Başkanı Sadi Güven, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakarette bulunduğu iddiasıyla 4 yıl 1 ay hapis cezası talebiyle yargılanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Güven, “Hamdolsun ben kul hakkına inanan birisiyim. Seçimde normal maddi kul hakkının çok ötesinde insanların kendi geleceklerini belirledikleri bir şey olduğu için daha titiz davrandık. Biz Kurul olarak çalışıyoruz. Bu açıklamanın Kurula karşı yapıldığı düşünülerek konu gündeme geldi, kurul başkanı olarak benim savcılığa bilgi vermem konusu da gündeme geldi ve o şekilde karar alındı" dedi.

İmamoğlu hakkındaki şikayeti kendisinin yaptığını söyleyen Güven, "Başkan olarak da ben ilettim. Gerisini takdir edecek yargıdır. O bizim işimiz değil. Sadece o sözler üzerine, Kurula karşı yapıldığını düşünerek böyle bir ihbarda bulunduk. Bizimki sadece kamu kurumunda çalışan hakim ve savcılara yapılan sözlü bir hakaret nedeniyle bir ihbardı hepsi bu. Nedir, ne değildir, suç oluşturur mu oluşturmaz mı, oluşturursa ne olur? O yargının konusu" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Öztürk, olayın geçmişini de köşesine taşırken, yaşananları şu şekilde aktardı:

Yasalarımıza göre belediye başkanı bir yıl ve üstünde hapis cezasına çarptırılması halinde belediye başkanlığı düşmüş oluyor ve yeniden belediye başkanlığına aday olamıyor. Cumhurbaşkanına hakaretten bir gün bile ceza alınması durumunda kişinin bulunduğu kamu görevi de sona eriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ta 13 bin oy farkla seçimi kazanınca, AKP'nin itirazları sonucu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimin yenilenmesine karar vermişti. İkinci seçimi İmamoğlu, tam 813 bin oy farkıyla kazandı.

Ekrem İmamoğlu, ikinci kez seçimi kazandı. Davetli olarak gittiği Avrupa Konseyi'nde konuşma yaptı. İmamoğlu ile en çok uğraşan isimlerin başında, İçişleri Bakanı geliyor. İmamoğlu'nun yaptığı konuşmanın ülkemizi şikayetle ilgisi olmamasına rağmen, İçişleri Bakanı, “Ahmak, memleketi yabancılara şikayet ediyor” dedi. Bakanın “Ahmak” sözü üzerine, İmamoğlu da, “Ahmak, 31 Mart seçimini tekrarlatanlardır” karşılığını verdi.

O günlerde, İmamoğlu'nun bu sözleriyle, seçimi iptal eden Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) hakaret ettiği yorumları yapıldı. Oysa İmamoğlu, bu olaya farklı bir yorum getiriyor, seçimin iptali için çalışan bakana, bakanın sözleriyle karşılık veriyordu.

Ancak o günlerde, İmamoğlu'nun seçimi iptal eden YSK için “Ahmak” sözcüğünü kullandığına ilişkin yorumlar yapıldı. YSK'nın bir konuda suç duyurusunda bulunabilmesi için karar alması gerekiyor. Ayrıca, başkan ya da üyeler de kendi adlarına C. Savcılığı'na suç duyurusunda bulunabiliyor.

Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl bir ay hapis istemiyle dava açıldı. Ancak, bu konuda YSK üyelerinin bir şikayeti yok. Sadece, dönemin YSK Başkanının bir ihbarı söz konusu. Dava, işte bu ihbar üzerine başlatılmış oldu.