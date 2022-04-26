'Soylu kendisini eleştiren jandarma komutanını görevden aldı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini eleştiren bir Jandarma Komutanı'nı görevden aldığı ifade edildi.

T24 yazarı Tolga Şardan, yazısında, söz konusu görevden almayı şöyle aktardı:

“Kentteki görevinden önce Ankara'daki Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapması nedeniyle gerek Jandarma Genel Komutanlığı, gerekse İçişleri Bakanlığı'nı yakından tanıyan Jandarma Albay, görev yaptığı kentimizde geçtiğimiz günlerde bir dost sohbetinde İçişleri Bakanı Soylu'nun bazı uygulamalarını eleştirdi.

Jandarma Komutanı'nın değerlendirmelerinde açıkça Soylu'yu eleştirmesini dinleyen ve geçmişte Soylu ile birlikte aynı partide bulunan bir yerel siyasetçi, Ankara'ya gelerek sohbette konuşulanları İçişleri Bakanı'na aktardı.

Komutanı makamına alan Soylu, kızgın ifadelerle rahatsızlığını aktardı. Kısa süren görüşmenin ardından Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'na "komutanın görevden alınması" talimatını verdi. Komutanın sohbette söylediklerinden bir bölümünü biliyorum. Ancak herhangi bir adli sürece neden olmamak için şimdilik yazmıyorum.

Jandarma Genel Komutanlığı da Bakan Soylu'dan gelen talimat üzerine söz konusu komutanı geçici görevle Ankara'ya çekti.”